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На Камчатке прошли соревнования по судомодельному спорту среди школьников

На Камчатке прошли соревнования по судомодельному спорту среди школьников

На Камчатке прошли соревнования на Кубок региона по судомодельному спорту среди школьников, сообщает Министерство образования Камчатского края. 

Состязания среди обучающихся в классах самоходных, парусных и скоростных моделей состоялись в Петропавловске-Камчатском в рамках краевого фестиваля детского технического творчества.

Соревнования проходили на Медвежьем и Култучном озерах. На поверхность водоемов были выпущены копии известных судов – скоростные модели и яхты.

Обучающийся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Захар Базаркин завоевал 1-е место сразу в нескольких заездах: моделей класса F2-А/В, R-65, MM и класса F5-P/E. Руководитель участника – Герман Базаркин. Еще один его воспитанник, Кирилл Кисилев, стал лучшим в заездах моделей класса F4-A. В заезде моделей класса F4-B/C победа у Данилы Ермилова из Центра внешкольной работы Петропавловска-Камчатского, руководитель – Роман Овчинников. 

В командном зачете в классах моделей-копий 1-е место у группы школьников «Девятый вал» из Центра внешкольной работы, в классе парусных моделей победу одержали ребята из команды «Галс» этого же центра, руководитель – Роман Овчинников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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