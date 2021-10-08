На Камчатке прошли соревнования по судомодельному спорту среди школьников

На Камчатке прошли соревнования на Кубок региона по судомодельному спорту среди школьников, сообщает Министерство образования Камчатского края.

Состязания среди обучающихся в классах самоходных, парусных и скоростных моделей состоялись в Петропавловске-Камчатском в рамках краевого фестиваля детского технического творчества.

Соревнования проходили на Медвежьем и Култучном озерах. На поверхность водоемов были выпущены копии известных судов – скоростные модели и яхты.

Обучающийся Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Захар Базаркин завоевал 1-е место сразу в нескольких заездах: моделей класса F2-А/В, R-65, MM и класса F5-P/E. Руководитель участника – Герман Базаркин. Еще один его воспитанник, Кирилл Кисилев, стал лучшим в заездах моделей класса F4-A. В заезде моделей класса F4-B/C победа у Данилы Ермилова из Центра внешкольной работы Петропавловска-Камчатского, руководитель – Роман Овчинников.

В командном зачете в классах моделей-копий 1-е место у группы школьников «Девятый вал» из Центра внешкольной работы, в классе парусных моделей победу одержали ребята из команды «Галс» этого же центра, руководитель – Роман Овчинников.