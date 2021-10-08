Названы пять призёров Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021»

На Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России – 2021» после второго очного этапа состязания под названием «Стратегическое решение» объявили призёров, сообщает Минпросвещения России.

Им предстоит побороться за звание директора года страны в ходе финального этапа конкурса.

Призёрами конкурса стали:

Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор образовательного центра «Южный город» (Самарская область);

Майсурадзе Майя Отариевна, директор областной гимназии им. Е.М. Примакова (Московская область);

Милованова Оксана Владимировна, директор средней общеобразовательной школы № 13 г. Калуги (Калужская область);

Сулимова Надежда Алексеевна, директор лицея «Иннополис» (Татарстан);

Тяпугина Инна Валентиновна, директор образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» (Белгородская область).

Испытания Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021» проходят в Московской области с 6 по 8 октября.

Завершающий этап конкурса состоит из двух частей – испытаний «Педагогический совет» и «Пресс-конференция». Призёрам предстоит подготовить и провести педсовет с коллективом подмосковной школы, а затем ответить на вопросы интервьюеров. По итогам этих двух испытаний жюри определит лучшего конкурсанта. Победитель будет объявлен 8 октября и награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Фонд новых форм развития образования.