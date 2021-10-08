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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 октября 2021 года

Чтобы узнать, каким будет последний будний день недели, стоит обратиться за помощью к нумерологии. Эксперты в данной области рассказали, что нас ожидает 8 октября и какое число будет тому причиной.


Для начала стоит отметить, что нас ожидает второй неблагоприятный день подряд. Проблема в том, что Солнце сегодня находится в соединении с Марсом. Нумерологи считают, что числа отчасти помогут решить проблемы, порождаемые данным аспектом.

Число-покровитель 8 октября 2021 года

Для начала нужно узнать, какое число будет сегодня главенствовать над всеми. Это можно узнать при помощи простых нумерологических расчетов: сложения всех цифр даты и прибавления к ним порядкового номера дня недели, то есть 5. 8+1+0+2+0+2+1+5=19. 1+9=10. 1+0=1.

Получается, что сегодня формировать энергетические потоки будет Единица. Вибрации этого числа относительно стабильны, поэтому можно не ждать резких скачков в настроении. Это значит, что негатив, порождаемый Солнцем и Марсом, удастся частично нивелировать. День по прежнему не подходит для монотонной и сложной интеллектуальной работы. Можно ждать высокой конкуренции во всех жизненных сферах, начиная от любви и заканчивая финансами. С другой стороны, в такие дни, как этот, можно уповать на помощь близких людей. Не бойтесь просить их об одолжениях и сами спешите им на помощь по первому зову.

Главный символ этого дня — лебедь, который олицетворяет собой любовь и верность. Самыми счастливыми людьми будут те, кто умеет любить и ценит любовь окружающих.



События 8 октября из прошлого

8 октября 1871 года начался великий чикагский пожар. Была уничтожена большая часть города, погибли сотни людей. Сегодня нужно быть осторожнее с огнем.

В этот день было очень много сражений в разные годы, а в 1912 году была объявлена война Турции Черногорией. Единица постарается избежать появления конфликтов. Если вы начнете проявлять агрессию, будьте готовы к незамедлительной ответной реакции и негативным последствиям.

8 октября 1950 года два американских истребителя по ошибке нанесли удар по советскому аэродрому. Сегодня людям также будет свойственно совершать ошибки. Будьте предельно осторожными и следуйте планам.

Советы нумерологов на эту пятницу


Сегодня эксперты советуют забыть про слово «хочу» и вспомнить про слово «надо». Это благоприятный день для ответственных людей, которые ставят общие цели и задачи выше своих собственных.

Самая удачная точка приложения сил — это любовная сфера. Постарайтесь сфокусироваться на решении семейных дел, на романтике. Не думайте о плохом.

Старайтесь следовать правилам морали, закона. Также желательно не нарушать правил дорожного движения. Велика вероятность получить штраф или вовсе лишиться прав.

Также нумерологи советуют не носить с собой крупные суммы денег. Сегодня повышена вероятность ограблений и краж. Помимо этого не стоит соблазнять себя наличием свободных денег, поскольку вы можете потратить их на то, что не принесет вам радости или пользы в будущем.

Не нужно сегодня вмешиваться в жизнь окружающих. Если вас не будут просить о помощи, лучше не навязывать свои услуги. Не манипулируйте близкими и не ставьте им ультиматумов.

Не вымещайте  на людях свою злобу и негодование. Большинство проблем, которые мы можем встречать на своем пути 8 октября, связаны только с нашими собственными ошибками и недочетами. Старайтесь быть более самокритичными в этот день.

Талисманы удачи на 8 октября

Сегодня полезными будут любые обереги, к которым стоит отнести в первую очередь самые сильные минералы: обсидиан, опал, лунный камень, алмаз.

Также мощную защиту от проблем и плохих людей можно поставить при помощи использования серебряных украшений.

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По материалам: dailyhoro.ru

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