Образ дня: Холзи в черном платье с глубоким декольте показывает, как ворваться в пятничный вечер

Вадим Карасев

27-летняя певица Холзи, которая недавно впервые стала мамой, сейчас вовсю занята промо своего нового фильма-альбома, который вышел вчера на HBO.

Сейчас певица находится в Нью-Йорке и регулярно появляется на публике в рамках пресс-мероприятий, для которых она выбирает максимально эффектные наряды. Так, Холзи показала у себя в инстаграме свой новый образ роковой женщины, который создал для нее знаменитый стилист Лоу Роуч, который ответственен и за модные выходы Зендаи.





Холзи









Холзи позирует в откровенном платье с глубоким декольте и капюшоном Christian Cowan из новой весенне-летней коллекции бренда. И явно намекает нам на то, как стоит врываться в пятничный вечер, чтобы стать звездой вечеринки!









Певица также появится вместе с Ким Кардашьян в новом выпуске Saturday Night Live, премьера которого состоится 9 октября. В сети есть первый тизер выпуска, и уже понятно, что там модные образы Холзи нас тоже не разочаруют. В коротком ролике она появляется в архивном наряде Dolce & Gabbana из осенне-зимней коллекции бренда 1991 года.

Несмотря на то, что Холзи вернулась к работе, она явно наслаждается и материнством, с удовольствием делясь с подписчиками милыми фото своего сына Эндера, которого она родила от своего возлюбленного, турецкого режиссера и актера Алева Айдина.





Сын Холзи ЭндерНадя Бесчетникова