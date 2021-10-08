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Образ дня: Холзи в черном платье с глубоким декольте показывает, как ворваться в пятничный вечер

Образ дня: Холзи в черном платье с глубоким декольте показывает, как ворваться в пятничный вечер

27-летняя певица Холзи, которая недавно впервые стала мамой, сейчас вовсю занята промо своего нового фильма-альбома, который вышел вчера на HBO.

Сейчас певица находится в Нью-Йорке и регулярно появляется на публике в рамках пресс-мероприятий, для которых она выбирает максимально эффектные наряды. Так, Холзи показала у себя в инстаграме свой новый образ роковой женщины, который создал для нее знаменитый стилист Лоу Роуч, который ответственен и за модные выходы Зендаи.


Холзи



Холзи позирует в откровенном платье с глубоким декольте и капюшоном Christian Cowan из новой весенне-летней коллекции бренда. И явно намекает нам на то, как стоит врываться в пятничный вечер, чтобы стать звездой вечеринки!



Певица также появится вместе с Ким Кардашьян в новом выпуске Saturday Night Live, премьера которого состоится 9 октября. В сети есть первый тизер выпуска, и уже понятно, что там модные образы Холзи нас тоже не разочаруют. В коротком ролике она появляется в архивном наряде Dolce & Gabbana из осенне-зимней коллекции бренда 1991 года.


 


Несмотря на то, что Холзи вернулась к работе, она явно наслаждается и материнством, с удовольствием делясь с подписчиками милыми фото своего сына Эндера, которого она родила от своего возлюбленного, турецкого режиссера и актера Алева Айдина.


Сын Холзи Эндер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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