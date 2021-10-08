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Образовательная акция «Урок цифры» продлевается до 17 октября

Образовательная акция «Урок цифры» продлевается до 17 октября

По просьбам педагогов и школьников всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» продлевается до 17 октября.

В течение первой недели в ней приняли участие порядка миллиона учащихся их разных регионов.

Ученики с 1-го по 11-й класс получают возможность познакомиться с понятием «искусственный интеллект» и узнают о перспективах его использования в работе на примере профессии учителя.

В качестве практической части урока школьникам предложен игровой тренажер. С его помощью они создают «умного помощника» для учителя математики – алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нем ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.

По окончании акции планируется, что в каждом федеральном округе будет поощрен один самый активный регион.

Проект «Урок цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

# Общество
По материалам: edu.ru

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