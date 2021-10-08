Определен победитель конкурса «Воспитатель года России – 2021»

В Сочи на площадке Зимнего театра названо имя победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2021». Им стала Ольга Хитрова, учитель-логопед, детский сад № 93 (Ярославская область).

Она будет советником Министра просвещения на общественных началах.

На церемонии также вручили призы в специальных номинациях.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.