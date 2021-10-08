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Открылся сбор заявок на участие в Просветительской Премии "Знание"

Открылся сбор заявок на участие в Просветительской Премии "Знание"

Российское общество "Знание" объявило сбор заявок на участие в ежегодной Просветительской Премии "Знание". Она присуждается российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, просветительские фильмы и мероприятия.

Премия учреждена Российским обществом "Знание" для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Премия будет вручаться ежегодно. 

Подать заявку можно на сайте Премии "Знание" до 1 ноября 2021 года. Это могут сделать все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым, например: общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ, причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов. Резиденты центра также получат поддержку общества "Знание" в их продвижении на широкую аудиторию.

"Россия всегда была богата на талантливых людей, которые не только постоянно самосовершенствуются, но и стремятся передавать свои знания, умения и опыт, а это невозможно без искренней любви и преданности своему делу. Быть просветителем – не только призвание, это также колоссальное вложение сил, и благодаря Премии "Знание" эта работа должна получить признание в масштабах всей страны", – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Премия "Знание" включает 13 номинаций. Лауреатами Премии "Знание" станут просветители и просветительские проекты, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. После окончания сбора заявок на сайте, с 1 по 7 ноября, экспертная комиссия, в которую войдут лекторы общества "Знание" и представители партнерских вузов и организаций, определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой из номинаций. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

В рамках главной номинации "За общий вклад в просвещение" учреждена специальная категория "По версии слушателей", победители которой станут известны по итогам открытого голосования на сайте Премии "Знание". Народное голосование начнется на сайте Премии 15 ноября.

В конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

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По материалам: uposters.ru

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