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Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты

Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты

19:26  Автор: Александра Гуляева


Источник: Kremlin.ru



сПрезидент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, которые отменят возможность ставить в аттестатах отметку «зачтено» по физкультуре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Исключение составят отметки для учащихся из специальных медицинских групп для занятий физкультурой.

Также президент поручил кабмину продумать расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета «Физическая культура», в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей.

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Между тем в январе 2020 года Ольга Васильева, тогда глава Минпросвещения, рассказывала, что ведомство готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, который позволит ставить ученикам оценку «зачет» по рисованию, музыке и физкультуре. Она поясняла, что школы смогут сами выбирать, какую систему оценивания использовать.



#дети #школы #спорт


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По материалам: pnp.ru

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