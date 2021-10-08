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Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ в Южно-Китайском море

Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ в Южно-Китайском море

Власти Китая потребовали от США передать им информацию об инциденте с американской атомной подлодкой в Южно-Китайском море. Военно-морские силы Соединенных Штатов признали, что она была повреждена в результате столкновения с неопознанным объектом.

На данный момент АПЛ своим ходом добралась до базы на острове Гуам, она находится "в безопасном, стабильном состоянии" — реактор не пострадал, герметичность тоже не была нарушена. Специалисты изучат повреждения и составят план ремонта. Известно также, что травмы получили 11 членов экипажа, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает китайская англоязычная газета Global Times, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал передать официальному Пекину информацию как о самом столкновении, так и о миссии АПЛ в целом. Китай особенно интересует, не произошло ли утечки радиации.

Ruposters писал, что накануне британская морская группировка вопреки протестам Пекина вошла в оспариваемые воды. Англичане объяснили это необходимостью отстаивать свободу судоходства "от украинских территориальных вод до Южно-Китайского моря".

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По материалам: uposters.ru

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