Почти 30 тысяч школ будут оснащены современным цифровым оборудованием к концу 2024 года

Возможности для развития каждого ребёнка, появляющиеся благодаря реализации нацпроекта «Образование», обсуждались на круглом столе «Национальный проект «Образование» – драйвер прорывных изменений в сфере образования» в рамках Московского международного салона образования (ММСО), в котором приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева и директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец. В рамках сессий ММСО с участием представителей Минпросвещения России и подведомственных организаций поднимаются вопросы, связанные с различными аспектами государственной образовательной политики, включая реализацию нацпроекта «Образование», информирует Минпросвещения России.

Татьяна Васильева рассказала о перспективах, которые открываются перед российскими ребятами благодаря нацпроекту «Образование» вне зависимости от того, где они проживают, о существующих и создающихся возможностях для реализации детей и раскрытия их талантов.

«Нацпроект – это большой комплекс мероприятий, нацеленный, прежде всего, на создание условий для развития каждого ребёнка в рамках большой образовательной системы», – сказала она.

Андрей Горобец более подробно остановился на вопросах внедрения цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».

Директор Департамента рассказал, что к началу нового учебного 2021 года уже 8227 школ полностью оснащено современным цифровым оборудованием, а к концу 2024 года эта цифра вырастет почти до 30 тысяч. Более 600 тысяч педагогов будут подключены к федеральной платформе цифровой образовательной среды. Это позволит не только разнообразить учебный материал, но и создать все необходимые условия для получения учащимися качественного образования – например, чтобы пропустившие занятия по болезни ученики не отставали от своих одноклассников.

Андрей Горобец подчеркнул первостепенность традиционного образования, но отметил, что современные технологии могут помочь «раскрасить учебный и воспитательный процесс новыми красками», дать учителю широкие возможности для интересной подачи материала.

Справочно

Московский международный салон образования проходит в Москве с 6 по 8 октября. Девиз выставки ММСО этого года – «Границы новой реальности. Доверие. Диалог. Платформа». В рамках деловой программы профессиональное сообщество обсуждает новый баланс между офлайном и онлайном, цифровизацией и традиционными формами обучения и управления.