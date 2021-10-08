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Председатель фонда "Круг добра" отреагировал на решение Муратова пожертвовать часть Нобелевской премии на благотворительность

Председатель фонда "Круг добра" отреагировал на решение Муратова пожертвовать часть Нобелевской премии на благотворительность

Решение главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" — это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

"Благодарен Дмитрию Андреевичу за его решение перевести часть премии в фонд "Круг добра" — это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений", — сказал он.

Он уточнил, что недавно встречался с Муратовым и показывал ему работу фонда.

"Новая газета" стала первым российским СМИ, которому мы показали всю внутреннюю кухню фонда и систему принятия решений. Фонд работает абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в фонде "Круг добра". Наверное, Дмитрий Андреевич как-то смог это прочувствовать и увидеть", — рассказал Ткаченко.

Председатель благотворительного фонда отметил принципиальность и профессионализм главного редактора "Новой газеты".

"Лично для меня не так важны политические воззрения человека, как его "внутренняя честность" перед самим собой и умение держать свою линию. Сам по себе факт присуждения премии — это еще и признание того, что в нашей стране самые разные СМИ могут эффективно работать, если за ними стоит нравственная позиция", — заключил он.

"Круг добра" — фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). 

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По материалам: uposters.ru

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