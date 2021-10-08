Председатель фонда "Круг добра" отреагировал на решение Муратова пожертвовать часть Нобелевской премии на благотворительность

Вадим Карасев

Решение главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова перевести часть средств после получения Нобелевской премии в благотворительный фонд "Круг добра" — это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

"Благодарен Дмитрию Андреевичу за его решение перевести часть премии в фонд "Круг добра" — это знак доверия к сотрудникам и руководству фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений", — сказал он.

Он уточнил, что недавно встречался с Муратовым и показывал ему работу фонда.

"Новая газета" стала первым российским СМИ, которому мы показали всю внутреннюю кухню фонда и систему принятия решений. Фонд работает абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в фонде "Круг добра". Наверное, Дмитрий Андреевич как-то смог это прочувствовать и увидеть", — рассказал Ткаченко.

Председатель благотворительного фонда отметил принципиальность и профессионализм главного редактора "Новой газеты".

"Лично для меня не так важны политические воззрения человека, как его "внутренняя честность" перед самим собой и умение держать свою линию. Сам по себе факт присуждения премии — это еще и признание того, что в нашей стране самые разные СМИ могут эффективно работать, если за ними стоит нравственная позиция", — заключил он.

"Круг добра" — фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

