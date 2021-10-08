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Приставы принудительно взыщут с Twitter почти девять миллионов рублей

Приставы принудительно взыщут с Twitter почти девять миллионов рублей

09:55  Автор: Марьям Гулалиева



Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приступили к принудительному взысканию с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей за отказ удалить противоправную информацию. Это следует из электронной базы данных ФССП.

Согласно опубликованным сведениям, речь идёт о штрафах, которые 19 июля назначил компании 422-й Мировой судебный участок Таганского района столицы. Он признал компанию Twitter виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП, которая устанавливает наказание за отказ удалить запрещённую информацию. Компании был назначен штраф на общую сумму более 8,9 миллиона рублей.

Что делать, если отключили соцсеть


Решение о возбуждении исполнительных производств было принято 30 сентября.

В четверг стало известно, что взыскивать с компании Facebook штрафы на сумму в 26 миллионов рублей также будут приставы. С таким запросом к ним обратился Таганский суд Москвы. 

Оплатить штрафы по восьми постановлениям на сумму 26 миллионов рублей компания изначально должна была до 28 сентября. Позже суд дал отсрочку до 4 октября из-за технических проблем с переводом денег. Штрафы связаны с тем, что компания не соблюдала российское законодательство и своевременно не удаляла запрещённый в РФ контент.

Facebook отказался платить штраф в 26 млн рублей


В конце сентября Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные.



#соцсети #штрафы


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По материалам: pnp.ru

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