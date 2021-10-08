Разработчики экзаменационных материалов провели эфир, посвященный разбору работ по обществознанию

Разработчики экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений в рамках серии онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ «На все 100» провели эфир, посвященный разбору работ по обществознанию, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию Татьяна Лискова сообщила об изменениях, которые ожидают школьников в 2022 году, дала советы по подготовке и выполнению отдельных заданий и ответила на вопросы выпускников и учителей.

Отмечается, что из экзаменационной работы 2022 года исключена часть заданий (1, 2 и 20 по нумерации 2021 года). Во второй части работы тоже была исключена часть заданий, дублирующих друг друга по проверяемым умениям. Также в ЕГЭ 2022 года по обществознанию не включено альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения.

Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения преобразовано в задание с развернутым ответом. Во вторую часть работы включено задание 23 с развернутым ответом по Конституции Российской Федерации.

«Правильное выполнение этого задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания», – сказала Татьяна Лискова.

Задание на составление плана развернутого ответа по предложенной теме (задание 28 в ЕГЭ 2021 года) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 года).

В инструкцию второй части добавлено положение о том, что неточности и ошибки в дополнительных (сверх требуемого количества) элементах ответа могут привести к снижению балла за выполнение задания. Система оценивания заданий дополнена соответствующими указаниями.

«Не надо ничего бояться. Все известно. Не появилось в требованиях ничего, что бы наши учителя не делали на уроках и чего бы вы не знали», – отметила Татьяна Лискова.

Общее время на выполнение экзаменационной работы было сокращено.

«Это связано с исключением ряда заданий. Больше всего времени на экзамене уходило на написание мини-сочинения. Сократились и сами требования к заданиям. Времени должно хватить, но дети и родители волнуются, поэтому в этой ситуации мы сейчас принимаем решение, сколько добавить. Времени будет больше, чем в проекте, который мы предложили», – уточнила Татьяна Лискова.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.