Сергей Кравцов возглавит Общественный совет АО «Просвещение»

Советом директоров АО «Просвещение» под председательством Игоря Шувалова утверждено Положение об Общественном совете, в состав которого войдут представители педагогического, родительского и научного сообщества. Общественный совет возглавит Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Целью деятельности Совета станет оказание экспертного, консультативного, научно-методического содействия Совету директоров Общества в подготовке, принятии и реализации решений, связанных с достижением национальных целей развития Российской Федерации в сфере образования, а также улучшением качества образовательной среды в России. В фокусе Общественного совета будут в первую очередь вопросы подготовки учебной литературы, образовательных программ дополнительного образования, компьютерного программного обеспечения в части их содержания.

Планируется, что персональный состав Общественного совета АО «Просвещение» будет утверждён в ближайшее время.