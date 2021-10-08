Школьники познакомились с аддитивными технологиями на «Шоу профессий»

Пятый выпуск нового открытого онлайн-урока «Шоу профессий» под названием «В 3D», посвящённый компетенциям в области аддитивных технологий, за первые сутки набрал более 200 тысяч просмотров. Премьера состоялась 6 октября, информирует Минпросвещения России.

Проект «Шоу профессий» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Школьники узнали, чем занимается специалист по аддитивным технологиям, что такое трёхмерная печать и почему всё больше компаний используют 3D-моделирование при создании новых продуктов.

«Аддитивные технологии помогают значительно оптимизировать процесс производства, дополняя существующие технологии и расширяя их возможности», – рассказал приглашённый в студию эксперт Владимир Ганьшин, руководитель Детских технопарков РГСУ, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Аддитивное производство», главный региональный эксперт города Москвы в категории Junior.

На этот раз команды участников «Шоу профессий» получили задание с помощью ноутбука и 3D-сканера спроектировать модель ковша экскаватора для печати на 3D-принтере. Эксперт оценил качество выполненной юниорами WorldSkills Russia работы и функциональность технической модели.

Как рассказали специалисты в области аддитивных технологий, чтобы добиться успеха в этой области, нужно знание математики и физики, но самое главное – необходимо трудиться и не опускать руки на пути к поставленной цели. Такой специалист может создавать практически любые предметы при помощи 3D-принтера.

На вопросы участников «Шоу профессий» ответил специальный гость открытого онлайн-урока проекта Роман Бондаренко, президент Ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования», руководитель лаборатории «3D-образование» Центра НТИ на базе ИППТ СПбПУ. Он отметил, что 3D-моделирование может применяться как на предприятиях, так и на уроках в школах в процессе обучения.

Популярность профессии специалиста по аддитивным технологиям растёт, образовательные программы по этому профилю становятся всё более доступными для школьников и студентов. Своими впечатлениями от обучения 3D-технологиям поделились ребята из разных регионов страны.

Так, Ксения, студентка Гусевского политехнического техникума, уверена, что специалист по аддитивным технологиям – это профессия будущего. А студенты Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий по профилю «Аддитивные технологии» Даниил и Никита считают, что такая специальность позволяет воплощать мечты в реальность.

«Сначала фантазия становится виртуальной моделью, а затем печатается на 3D-принтере», – отметили они.

Зрители также могут попробовать свои силы в создании трёхмерных объектов. Домашнее задание выпуска – спроецировать в программе для 3D-дизайна Tinkercad модель персонажа компьютерной игры.

Дополнительную информацию о профессии специалиста по аддитивным технологиям можно найти на официальном сайте проекта в специальном разделе «Профессии». Также на сайте размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», федеральным оператором проекта является Институт развития профессионального образования.

Новый выпуск «В 3D» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации и на страничке проекта «Шоу профессий» в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.

«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Главные цели проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».