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СМИ: COVID-паспорта в Италии могут спровоцировать паралич транспортной системы

СМИ: COVID-паспорта в Италии могут спровоцировать паралич транспортной системы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


07.10.2021 23:30

Автор: Александр Тараканов



Введение в Италии с 15 октября обязательных COVID-паспортов (Green Pass) для всех работающих в стране «рискует обернуться параличом транспортной системы». Об этом, выступая в четверг в Генуе, заявил вице-председатель конфедерации транспортных и логистических предприятий Conftrasporto Джан Энцо Дучи, пишет Il Sole 24 Ore.

Он отметил, что речь идёт как о морском, так и наземном транспорте. Дело в том, что экипажи судов, которые ходят под итальянским флагом, как правило, интернациональные. Многие из их членов являются выходцами из стран, в которых вакцинация против COVID-19 осуществляется препаратами, не утвержденным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Поэтому, даже будучи иммунизированными против коронавируса, они не могут получить Green Pass. В свою очередь, владельцы судов и администрации итальянских портов не могут требовать от них делать прививки, так как они уже вакцинированы.

С аналогичной проблемой, по его словам, столкнутся и водители большегрузных автомобилей, так как среди «дальнобойщиков», работающих в Италии, также много иностранцев. К тому же, добавил вице-председатель, большое количество людей, не прошедших вакцинацию, работает в системе железнодорожного транспорта.

Если до 15 октября вопросы с вакцинами не будут решены, заметил Джан Энцо Дучи, Италия может оказаться в ситуации, аналогичной английской: с пустыми полками магазинов и заправочными станциями без горючего.

В Италии усиливают контроль за использованием COVID-паспортов


Опасения по поводу возможных проблем, связанных «со столь массовым» введением обязательных Green Pass, в четверг также высказал статс-секретарь итальянского Минздрава Андреа Коста. Вместе с тем он выразил надежду, что эти проблемы будут решены, учитывая «понимание итальянцев о важности этого инструмента и веры в него».

По данным на вечер 7 октября, в Италии полный курс вакцинации против коронавируса прошли 43 030 314 человек, что соответствует 79,96 процента населения страны старше 12 лет.



#коронавирус #вакцинация #Италия #транспорт


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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