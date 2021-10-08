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Солнце в соединении с Марсом 8 октября 2021 года: как Знакам Зодиака избежать опасностей этого дня

Солнце в соединении с Марсом 8 октября 2021 года: как Знакам Зодиака избежать опасностей этого дня

Сегодня, 8 октября, произойдет одно опасное астрологическое событие — Солнце окажется в соединении с Марсом. Это будет крайне неблагоприятный день, поэтому астрологи решили рассказать о том, как вы сможете избежать проблем.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже давали информацию о том, какие аспекты планет являются опасными. Нынешнее соединение Солнца с Марсом породит множество проблем во всех сферах жизни, начиная от настроения и заканчивая финансами. Старайтесь следовать простым рекомендациям астрологов, чтобы не попасть в сложную ситуацию и не наломать дров.

Овен

Овнам стоит начать идти на уступки своим близким и друзьям. Любой конфликт в этот день может стать последним — можно безвозвратно лишить близкого человека любви или уважения. Умение идти на компромиссы спасет Овнов от любой проблемы, а родственники или вторая половинка проникнутся к ним еще большей любовью.

Телец

Солнце и Марс хотят выплеснуть свою энергию на злых людей. В этот день Тельцам не стоит проявлять агрессии, в том числе и в ответ на агрессию окружающих. Если кто-то будет пытаться вывести Тельцов из равновесия, этим людям лучше не поддаваться провокациям. Это позволит сэкономить нервы и обойти стороной проблемы.


Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют сегодня не выходить из зоны комфорта. Стоит заниматься только привычными делами. Также не стоит тратить много денег и давать пустые обещания окружающим. Солнце и Марс не благоволят странникам, так что нужно оставаться дома или в родном городе. Стоит быть осторожнее за рулем.

Рак

Энергетика дня плохо подходит для новых знакомств. На Раков распространяется единственный запрет — общение с незнакомцами. Люди сегодня будут неуступчивы и склонны к притворству. Немало может встретиться на пути и манипуляторов, так что астрологи настоятельно советуют окружать себя проверенными людьми.

Лев

Львам стоит повременить с расчетливостью. В этот день лучше поступать по совести и не стремиться к более высокому положению. Деньги и власть не так важны, как любовь и уважение окружающих. В этот день эксперты советуют прощать обиды, давая зажить старым ранам. Ни в коем случае нельзя опираться на прошлое.


Дева

Девам стоит избавиться от многозадачности. В такие дни, как этот, очень опасно браться за все подряд. Важно быть последовательными во всем. Астрологи советуют также не распускать слухи и сплетни, даже про врагов. Это очернит репутацию не тех, про кого Девы будут говорить, а их собственную.

Весы

Это опасный день, в который Марс и Солнце лишат Весов силы интуиции. Им лучше не действовать по наитию. В каждом важном вопросе важно следовать логике. Также Марс и Солнце ухудшат память Весов, поэтому сегодняшний день не подходит для обучения. Все самое важное лучше записывать, чтобы не забыть.

Скорпион

Текущее положение Марса и Солнца для Скорпионов представляет особую опасность в любви. Одно неверное слово или фраза могут поставить крест на отношениях и браке. Особенно это касается тех отношений, которые находятся на волоске от гибели. Стоит сначала дважды подумать, прежде чем сказать что-то.

Стрелец

Все сегодняшние проблемы быстро пройдут и не оставят следа в душе Стрельцов. К сожалению, обойти стороной многие из них не представится возможным, но не стоит унывать, потому что завтра Стрельцы об этих неурядицах могут уже не вспомнить. Астрологи советуют фокусироваться на чем-то позитивном.

Козерог


Люди сегодня делятся на миротворцев и зачинщиков. Козерогам эксперты советуют занять нейтральную позицию. Войдя в один из лагерей, Козероги рискуют потерять авторитет среди другой половины людей. Желательно прожить этот день в спокойствии и уединении, не заставляя себя делать важный выбор.

Водолей

Водолеям стоит инвестировать свое время не в исправление ошибок прошлого, а работу над текущими неурядицами. Если в этот день они будут много думать о том, что было раньше, то проиграют. Марс лишит людей сопереживания, поэтому искать поддержки будет не у кого. Придется действовать самостоятельно.

Рыбы

Рыбам нужен сегодня рациональный подход к любым делам. Не стоит уходить с головой в работу или отдыхать весь день напролет. Астрологи отмечают, что Марсу с Солнцем понравится стремление Рыб к золотой середине. Негативное влияние этих объектов сойдет на нет ближе к концу дня.

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По материалам: dailyhoro.ru

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