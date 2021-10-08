Создан двуногий робот, который способен ходить, летать и кататься на скейтборде

Вадим Карасев

Сотрудники Калифорнийского технологического института в США разработали прототип двуногого робота-дрона LEONARDO. Он может определять, какое препятствие находится перед ним, и в зависимости от этого выбирать ходьбу, либо полет, либо их сочетание по мере необходимости.

"LEO является прототипом, своего рода проверкой концепции, позволяющей увидеть, может ли двуногий летающий робот выполнять задачи, которые были бы трудными или невозможными для наземных роботов или воздушных дронов", — написано в статье Science Robotics.

Также андроид умеет ходить по канату и кататься на скейтборде. По словам его создателя Патрика Шпилера, полноценную версию LEO можно задействовать для выполнения сложных или опасных для людей работ, таких как ремонт или установка нового оборудования в труднодоступных местах или посещение стихийных бедствий и мест промышленных аварий. Робот мог бы даже транспортировать оборудование на поверхность Марса или использоваться в военной сфере.

Вес аппарата — 2,5 кг, он достигает 75 сантиметров в высоту, ходит на двух ногах с тремя шарнирными суставами и летает на четырех винтах, расположенных в районе плеч. В качестве ножных моторов служат миниатюрные бесколлекторные электродвигатели с редуктором, а пятки ступней сделаны такими, что на них можно твердо стоять без активного поддержания равновесия. У андроида имеются батарея, бортовой компьютер, Wi-Fi для связи с оператором, датчики касания земли и камера для навигации.

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