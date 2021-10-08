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Свыше 500 волонтеров столицы смогут принять участие в проведении VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

Свыше 500 волонтеров столицы смогут принять участие в проведении VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

Свыше 500 волонтеров столицы смогут принять участие в организации и проведении VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в Москве с 16 по 18 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

Стать добровольцем и поддержать конкурсантов может любой желающий старше 16 лет. Главные требования для кандидатов – доброта и отзывчивость. При отборе на некоторые позиции также необходимо пройти собеседование, после которого начнется обучение.

«Добровольцы научатся взаимодействовать с людьми с инвалидностью, а также пройдут обучение этикету волонтерской деятельности. Городским помощникам также предстоит изучить специальные блоки в зависимости от их функций на мероприятии (сопровождение на площадке, встреча в аэропорту, помощь организаторам в экстренных ситуациях и так далее). Кроме того, добровольцы национального чемпионата получат возможность попасть на международный чемпионат «Абилимпикс», который состоится в мае 2022 года в Москве», – отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. 

Во время мероприятия волонтеры будут выполнять различные функции: помогать пресс-службе, аккредитовывать журналистов, регистрировать участников, заниматься навигацией, информировать гостей, а также  смогут стать экскурсоводами или сопровождающими маломобильных людей.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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