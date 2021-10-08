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Типичная Кэрри: Сара Джессика Паркер позирует в гардеробной на новом кадре из продолжения "Секса в большом городе"

Типичная Кэрри: Сара Джессика Паркер позирует в гардеробной на новом кадре из продолжения "Секса в большом городе"

На днях стала известна дата премьеры сериала "История продолжается", который станет ребутом легендарного "Секса в большом городе". Вновь встретиться с любимыми героинями и познакомиться с новыми персонажами поклонники смогут уже в декабре этого года. Ну а чтобы скрасить это ожидание, создатели наверняка будут баловать публику различными тизерами.

Так, вчера в официальном аккаунте появилось новое фото 56-летней Сары Джессики Паркер в образе Кэрри Брэдшоу. И, кажется, себе за это время модница из Нью-Йорка не изменила — героиня снова запечатлена в гардеробной, где она с воодушевлением смотрит на туфли. В общем, типичная Кэрри! Одержимость Брэдшоу красивой обувью была лейтмотивом оригинального сериала: Кэрри все время засматривалась на витрины и мечтала о паре Manolo Blahnik.


Сара Джессика Паркер в промо сериала "История продолжается"


Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Стоит отметить, что любовь своей самой известной экранной героини к туфлям Сара Джессика Паркер унаследовала и в реальной жизни. Под собственным брендом SJP by Sarah Jessica Parker актриса выпускает свои коллекции обуви, и, похоже, всей душой болеет за свое дело. Так, в разгар пандемии, когда еще действовало много ограничений на посещение общественных мест, Сара в качестве курьера сама доставляла заказы, сделанные онлайн. Нередко актриса заглядывает в свой бутик, чтобы пообщаться с покупателями и проконсультировать их лично.


Напомним, что съемки продолжения сериала начались летом. На экране, кроме Сары, мы также увидим Синтию Никсон (Миранду) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл, игравшая Саманту, от участия отказалась, что заставило публику снова вспомнить о конфликте между ней и Сарой Джессикой Паркер, слухи о котором ходят уже давно. Сама Паркер их, впрочем, опровергает. Как бы там ни было, но четвертой подруге в знаменитой компании нашли замену — новую героиню сыграет Николь Ари Паркер.


Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Николь Ари Паркер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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