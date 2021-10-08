Twitter будет предупреждать пользователей о вступлении в потенциально конфликтные беседы

Вадим Карасев

Twitter начал тестирование новой функции, благодаря которой пользователи будут получать предупреждение, если беседа имеет агрессивный характер. Пока что новинка доступна ограниченному числу пользователей на Android и iOS.

Человек, который захочет вступить в такой разговор, будет получать предупреждение о том, что он очень интенсивный. Также Twitter напомнит о ценностях компании и попросит собеседников лучше заботиться друг о друге. Это подразумевает уважительное общение, оперирование фактами, лояльное отношение к разным точкам зрения.

Сейчас функция находится на стадии разработки, и в Twitter все еще пытаются понять, как лучше мотивировать людей поддерживать здоровые диалоги. Помимо этого, платформа работает над некоторыми другими нововведениями. Например, рассматривается возможность скрытия твитов через 30, 60, 90 дней или через год. Еще разработчики планируют разрешить пользователям прятать от других твиты, которые им понравились, а до конца этого года появится возможность выйти из публичного разговора в приложении.

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