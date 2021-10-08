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Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию и функциональную грамотность

Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию и функциональную грамотность

Учёные Омского государственного педагогического университета представили первые результаты проекта «Методические и лингводидактические основы формирования функциональной грамотности школьников как условие повышения качества общего образования», сообщает Минпросвещения России.

Специалисты вуза обратили внимание на то, что проблема функциональной грамотности не может быть решена в рамках одной науки – это междисциплинарная задача, над которой должны работать как педагоги, так и филологи.

По итогам исследования будет создана единая концепция по изучению функциональной грамотности и выпущена серия тематических статей и монографий.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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