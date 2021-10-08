Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими

Вадим Карасев

Среди жителей Украины провели соцопрос о том, чем они отличаются от русских. Исследование устроил Украинский институт будущего — он основан скандальным советником главы МВД Антоном Геращенко.

22% респондентов заявили, что ощущают близость с русским народом. Применительно к белорусам и полякам этот показатель составил 18% и 16%. 27% считают, что украинцы более трудолюбивые, чем русские, 22% выделяют свою свободолюбивость, 21% — хозяйственность.

Украинцы также сочли себя более открытыми, искренними и демократичными по сравнению с россиянами. При этом главной их мечтой остается жить в мирной и безопасной стране, где искоренена коррупция, присутствуют высокие зарплаты и забота о пожилых.

Как сообщал Ruposters, Киев ранее заявил о намерении создать единую экономическую зону с ЕС. Это будет более амбициозный формат диалога с Брюсселем, уверена вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.