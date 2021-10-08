В 2022 году стартует программа «Профессионалитет»

Новая модель отраслевой подготовки квалифицированных специалистов – программа «Профессионалитет» – стартует с 1 сентября 2022 года, к обучению приступят первые 150 тысяч студентов, сообщает ТАСС.

«Одна из главных задач программы – создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство и решение о привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься совместно. Первые 150 тысяч человек пойдут в обновленные организации среднего профессионального образования уже в следующем учебном году», – заявила вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова.

В проекте примут участие предприятия, относящиеся к восьми отраслям экономики: атомной промышленности, железнодорожному транспорту, металлургии, машиностроению, сельскому хозяйству, легкой промышленности, химической и фармацевтической отрасли. Также планируется создание 70 образовательно-производственных кластеров в регионах.

На реализацию программы «Профессионалитет» из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 миллиардов рублей.