В гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга откроются четыре новые мастерские

В гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга откроются четыре новые мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills, сообщает Министерство образования Оренбургской области.

Основная цель создания мастерских – практическая подготовка кадров в сетевом формате для высокотехнологичных производств экономики Оренбургской области через создание современной материально-технической базы организации, соответствующей требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

В помещениях мастерских проведен ремонт для создания современных образовательных пространств, соответствующих международным стандартам. Помещения оснащены необходимым оборудованием, которое поможет студентам в овладении выбранных компетенций: «Изготовление прототипов», «Промышленная автоматика», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.