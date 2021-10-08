В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз “гомосексуальность”

Вадим Карасев

ЛГБТ-сообщество на юго-востоке Испании возмутилось и потребовало извинений после того, как 19-летней лесбиянке, посетившей гинеколога, поставили диагноз "гомосексуальность". Организация подала официальную жалобу в региональное правительство Мурсии, местные министерство и службу здравоохранения, пишет Guardian.

Посетительница пришла на прием в клинику в городе Мурсия, и там после осмотра ей дали бумажку, содержащую строку: "Текущая болезнь — гомосексуальность". По словам матери девушки, гинеколог спросил ее дочь, может ли он включить ее сексуальную ориентацию в отчет, и она согласилась.

Увидев необычный диагноз, мать и дочь обратились с этим делом в ​​местное ЛГБТ-сообщество Galactyco. В итоге разразился скандал, так как Всемирная организация здравоохранения вычеркнула гомосексуальность из списка психических заболеваний еще в 1990 году.

"Всемирная организация здравоохранения изъяла гомосексуальность из списка психических заболеваний в 1990 году, и все же через 31 год в службе здравоохранения Мурсии все еще есть некоторые специалисты, которые рассматривают сексуальную ориентацию как болезнь", — говорится в сообщении организации.

Представители группы заявили, что требуют объяснений и извинений. Региональная власть также игнорировала законные права пациента и это дело далеко от одиночного инцидента, добавили они.

Наша ассоциация получила бесчисленное количество сообщений об унизительном обращении из-за сексуальной или гендерной ориентации. Мы считаем тревожным, неприемлемым и невыносимым то, что сегодня есть профессионалы, которые отвечают за наше здоровье, но игнорируют реалии ЛГБТ.

В местной службе здравоохранения отреагировали на этот случай и сообщили, что информация уже дошла до ведомства. Чиновники пообещали "принять все необходимые меры для надлежащего установления фактов и соответствующего поведения".

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