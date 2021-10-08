В Италии отменили ряд антиковидных ограничений для обладателей COVID-паспортов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

01:01 Автор: Александр Тараканов

Совет министров Италии принял декрет-закон, снимающий ряд антиковидных ограничений для обладателей COVID-паспортов (Green Pass), сообщает в четверг вечером ANSA.

Согласно документу, с 11 октября залы кинотеатров и театров могут заполнятся зрителями на 100 процентов. На трибунах открытых стадионов допускается присутствие до 75 процентов зрителей, а в закрытых залах — до 60 процентов. После почти двухлетнего перерыва открываются дискотеки, вместимость которых пока ограничивается 50 процентами для закрытых площадок, 70 процентами — для открытых.

Данные правила будут действовать только в областях, относящихся к «белой» зоне низкой эпидемиологической опасности, в которой карантинные меры ограничиваются обязанностью соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски в закрытых помещениях.

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Министр по делам регионов и автономий Мариастелла Джельмини заявила AGI, что принятое единогласно решение правительства является «глотком воздуха» для всей страны и её экономической деятельности. Green Pass, действует, и количество вакцинированных от COVID-19 снижает число заражений, госпитализаций и летальных случаев, отметила она.

По последним данным Минздрава Италии, в стране насчитывается порядка 87 тысяч носителей коронавируса. Общее число инфицированных за время пандемии составляет 4 692 274, включая 131 198 умерших и 4 473 903 выздоровевших.

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