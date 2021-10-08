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В Якутии за два года открыты 43 мастерские в рамках нацпроекта «Образование»

В Якутии за два года открыты 43 мастерские в рамках нацпроекта «Образование»

В Якутии за два года открыты 43 мастерские в рамках нацпроекта «Образование», сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

В 2020 году в рамках реализации данного проекта в трех профессиональных образовательных учреждениях созданы 15 мастерских для качественной подготовки кадров по приоритетным группам компетенций, на которые выделено 118,87 миллиона рублей, в том числе 103,75 миллиона рублей из федерального бюджета, 11,99 миллиона рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В 2021 году в шести профессиональных образовательных организациях пяти муниципальных образований Якутии открыты 28 современных мастерских. Всего на создание и обустройство мастерских израсходовано 254,92 миллиона рублей, в том числе 214,662 миллиона рублей из федерального бюджета, 22,43 миллиона рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 17,827 миллиона рублей из внебюджетных источников.

В 2021 году республика получит субсидию в размере 207 875 108,2 рубля для создания 42 мастерских, в том числе в 2022 году 61 587 415,1 рубля на 12 мастерских, в 2023 году 67 695 233,9 рубля на 15 мастерских и в 2024 году 78 592 459,2 рубля на 15 мастерских.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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