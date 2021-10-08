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В каком цвете встречать 2022 год

В каком цвете встречать 2022 год

Новогодняя ночь — очень важное время. Чтобы правильно встретить 2022 год, нужно создать образ, который лучше всего подходит к новому животному-покровителю. Эксперты рассказали, как нужно одеваться, встречая Водного Тигра.


Водный Тигр говорит сам за себя. 2022 годом будет править стихия Воды, поэтому Тигра называют голубым, синим или черным. Все формулировки будут правильными. Ранее мы уже рассказывали о том, каким будет 2022 год по восточному календарю. Настало время узнать, в каком цвете его лучше встретить, чтобы не растерять удачу.

Главное правило — естественность

В целом в 2022 году и в особенности в новогоднюю ночь должна царить естественность. Не нужно нагружать свой образ большим количеством украшений. Образ должен быть лаконичным, не броским.

Стоит отложить одежду, которая заставит вас выделяться из толпы. В попытках создать яркий и притягательный образ лучше отказаться от использования нестандартных материалов. Хлопок будет лучшим выбором. Тигр любит все натуральное, поэтому лучше избегать синтетики.

Выбор оттенка


Отмеченная выше естественность должна прослеживаться еще и в выборе цвета одежды. Первое и самое главное правило — нельзя использовать едкие кислотные цвета. Водный Тигр любит приглушенные тона: нежно-бирюзовый, голубой, синий, черный, песочный, коричневый.

Бирюзовый, голубой и синий — цвета стихии Воды. Также в фэн-шуй и восточной культуре очень популярным являются мнение о том, что олицетворением Водной стихии является черный цвет, ведь он символизирует собой черные глубины океанов и морей. Бирюзовый и голубой — цвета хорошего настроения и физической силы, оптимизма и энтузиазма. Синий поможет стать удачливее в творческой и интеллектуальной работе. Черная одежда поможет принимать верные решения в год Тигра.

Песочный и коричневый цвета ассоциируются с окрасом самого животного, поэтому их лучше не обходить стороной тем из нас, кто желает привлечь удачу в любви. Также эти цвета провоцируют рост творческого потенциала.

Тигр — животное с полосками, поэтому полосы на одежде в новогоднюю ночь также будут приветствоваться. Также можно надевать одежду в горошек или вовсе без рисунка. Полосатая одежда поможет уберечься от проблем в предстоящем году, а одежда в горошек поможет привлечь финансовую удачу.

Выбор стиля на новогоднюю ночь 2022 года

Тигр — любитель строгости и поощряет тех, кто следует устоявшимся правилам. Старайтесь выбирать для новогодней ночи строгий классический стиль. В целом в 2022 году также стоит одеваться более сдержанно.


Мужчинам не обязательно надевать галстук, но это приветствуется. Можно одеться в джинсы и рубашку, свитер, водолазку, а перед Новым годом сделать новую классическую стрижку. Из аксессуаров полезными станут часы. Тигр ценит время и поощряет тех, кто тоже относится к нему серьезно.

У женщин выбор будет шире. Самый лучший тип одежды на новогоднюю ночь — платье указанных выше цветов. Также эксперты в области фэн-шуй советуют надевать блузки, рубашки с объемными рукавами, длинные юбки. Из аксессуаров полезными станут маленькие сумочки прямоугольной формы, клатчи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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