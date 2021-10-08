В Кировской области стартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Кировской области стартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс», сообщает Министерство образования Кировской области.

Его участниками стали 19 победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области.

Состязания проходят по 13 компетенциям. Среди них востребованные рабочие профессии «Столярное дело», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Швея», «Ремонт обуви» и современные направления, такие как «Промышленная робототехника», «Веб-дизайн» и «Разработчик виртуальной и дополненной реальности».

Отборочный этап проводится в очно-дистанционном формате.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.