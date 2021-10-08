В Костромской области стартовала акция «Нормы ГТО – норма жизни»

В Костромской области стартовала акция «Нормы ГТО – норма жизни», сообщает Департамент образования и науки Костромской области.

Участниками спортивного мероприятия будут ребята в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Площадкой проведения мероприятия стал областной Дворец творчества.

«Самое главное – поднять спортивный дух и замотивировать. Ведь многие люди стесняются показать свои результаты. И сегодня наши ребята и педагоги вышли на эту эстафету, и я думаю, что достойно выступят», – отметила директор областного Дворца творчества Светлана Иноземцева.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.