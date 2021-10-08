Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве 1 января начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В Москве 1 января начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

С 1 января 2022 года в Москве должен начаться эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Вся инфраструктура для запуска такого нововведения на сегодняшний день сформирована, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь в передовиках", — сказал министр в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week.

Продажи запустят также в Московской и Белгородской областях. Реализовать проект планируют всего через полгода после появления соответствующей инициативы: правительство Москвы и Сбербанк выступили с совместным предложением провести такой эксперимент 19 июля.

Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов.

Согласно документу, представленному летом 2021 года правительством Москвы, в рамках эксперимента можно будет приобрести любые рецептурные лекарства, исключая наркотические и психотропные, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%. До этого рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее Ruposters писал, что москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Школьники познакомились с аддитивными технологиями на «Шоу профессий»
Школьники познакомились с аддитивными технологиями на «Шоу профессий»
Почти 30 тысяч школ будут оснащены современным цифровым оборудованием к концу 2024 года
Почти 30 тысяч школ будут оснащены современным цифровым оборудованием
Самый опасный день октября 2021 года: какие сферы жизни окажутся под ударом 9 октября и как защититься
Самый опасный день октября 2021 года: какие сферы жизни окажутся под
Комплексное соединение рения позволит обнаружить опухоли и ишемию на ранней стадии
Комплексное соединение рения позволит обнаружить опухоли и ишемию на
Адель снялась для обложки Vogue и дала первое интервью за 5 лет: о разводе, новом возлюбленном и похудении
Адель снялась для обложки Vogue и дала первое интервью за 5 лет: о
В Москве 1 января начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами
В Москве 1 января начнется эксперимент по онлайн-торговле
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими
Любовная чакра Анахата: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
Любовная чакра Анахата: как ее раскрыть по Знаку Зодиака
Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма "Не время умирать" в Москве
Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на
Солнце в соединении с Марсом 8 октября 2021 года: как Знакам Зодиака избежать опасностей этого дня
Солнце в соединении с Марсом 8 октября 2021 года: как Знакам Зодиака
Twitter будет предупреждать пользователей о вступлении в потенциально конфликтные беседы
Twitter будет предупреждать пользователей о вступлении в потенциально
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Топ на сегодня

Вещество растительного происхождения уменьшает поражение мозга при болезни Альцгеймера
Вещество растительного происхождения уменьшает поражение мозга при
Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустили Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования»
Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна
Фракция "Единой России" выдвинула кандидатов на должности председателей 17 комитетов Государственной Думы VIII созыва
Фракция "Единой России" выдвинула кандидатов на должности
Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова и другие на специальном показе фильма "Не время умирать"
Ксения Собчак, Юлия Снигирь, Елена Летучая, Мария Кожевникова и
На белорусском ТВ рассказали, как Лукашенко спас "оплеванную и униженную Россию"
На белорусском ТВ рассказали, как Лукашенко спас "оплеванную и

Еще по теме

Исаев: вопрос о торговле рецептурными лекарствами в Интернете требует дополнительных обсуждений
Правительство начало эксперимент по маркировке сигарет подобно алкоголю
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
В Москве бесплатные парковки остаются по воскресеньям