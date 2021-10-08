В Москве 1 января начнется эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Вадим Карасев

С 1 января 2022 года в Москве должен начаться эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Вся инфраструктура для запуска такого нововведения на сегодняшний день сформирована, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь в передовиках", — сказал министр в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week.

Продажи запустят также в Московской и Белгородской областях. Реализовать проект планируют всего через полгода после появления соответствующей инициативы: правительство Москвы и Сбербанк выступили с совместным предложением провести такой эксперимент 19 июля.

Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов.

Согласно документу, представленному летом 2021 года правительством Москвы, в рамках эксперимента можно будет приобрести любые рецептурные лекарства, исключая наркотические и психотропные, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%. До этого рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее Ruposters писал, что москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках.