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В Москве в акции «Первоклассный сентябрь» приняли участие свыше 15 тысяч школьников

В Москве в акции «Первоклассный сентябрь» приняли участие свыше 15 тысяч школьников

В Москве в акции «Первоклассный сентябрь» приняли участие свыше 15 тысяч школьников, для них организовали мероприятия на 15 столичных площадках дополнительного образования, в числе которых семь детских технопарков и восемь площадок ранней профнавигации, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

«В акции приняли участие свыше 15 тысяч школьников, для них было организовано более 400 мероприятий. Число регистраций на сайте детских технопарков в период «Первоклассного сентября» превысило 38 тысяч. Многие ребята планируют продолжить обучение в интересных им направлениях уже на регулярных занятиях в течение года», – сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. 

Акция «Первоклассный сентябрь» проходит в Москве второй год подряд. Посетить любую из площадок школьники могли с 1 по 30 сентября.

Самым популярным среди участников акции мероприятием стало зрелищное химическое шоу в детском технопарке «Вертикальный взлет». Его посетили почти 300 школьников. Зрители узнали о технике безопасности при обращении с реагентами и правилах проведения экспериментов.

Детский технопарк РГСУ посетили 177 первоклассников. Также мероприятия в рамках акции организовали «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», детский технопарк «На Зорге», «Менделеев центр» РХТУ и «Кулибин Про». На каждой площадке побывали около 100 юных москвичей.

Площадки ранней профориентации в рамках акции посетили около 14,5 тысячи столичных первоклассников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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