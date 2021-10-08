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В Оренбуржье число погибших от суррогатного алкоголя возросло до 21

В Оренбуржье число погибших от суррогатного алкоголя возросло до 21

20:50  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



В Оренбургской области в результате отравления суррогатным алкоголем погиб 21 человек, еще 28 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее в пятницу сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.

Следователи объединили в одно производство шесть уголовных дел, открытых по разным статьям: об изготовлении и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере. 

Шесть подозреваемых задержали, среди них - 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт суррогатного алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые реализовывали товар. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта, подозреваемые в причастности к производству и распространению паленой водки.

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В ходе обыска правоохранители изъяли со склада 1 279 бутылок объёмом 0,5 литра различного наименования. Обнаружено место, где разливали суррогат. В нем были найдены более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, разлива и упаковки спиртной продукции.



#алкоголь #торговля #происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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