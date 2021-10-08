В Польше предположили, что "удар по Москве" Качиньского лишь обогатит россиян

Вадим Карасев

План главы правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о строительстве канала через Балтийскую косу приведет в первую очередь к обогащению российских бизнесменов, считает издание Gazeta Wyborcza. Сам Качиньский называет проект "ударом по Москве".

Логика политика заключается в том, что единственный выход из Калининградского пролива сейчас контролируется Россией, поэтому строительство дополнительного канала станет "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы". Однако с экономической точки зрения главными выгодоприобретателями от этой затеи могут стать именно россияне.

"90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", – подчеркивает автор публикации.

Уже сейчас польским портом пользуются в основном российские предприниматели. После появления нового канала они смогут повысить свою прибыль, нарастив грузооборот. Что же касается самой Польши, то она даже не имеет четких сроков окупаемости канала и может понести экологический ущерб из-за разрыва береговой линии Балтийской косы.

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