В России готовится новый порядок въезда и выезда из страны
Въезд и выезд из Российской Федерации станут более прозрачными – об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса. Сейчас в МВД готовят документы на этот счет, уточнил министр.
Лавров отметил, что замечания со стороны бизнесменов на этои счет будут переданы в межведомственную группу и учтены – власти России заинтересованы в том, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно. Визовая поддержка должна стать частью инвестиционной привлекательности.
Как сообщал Ruposters, ранее МВД изменило правила выезда детей за рубеж. Теперь в заявлениях о несогласии одного из родителей можно указать, в какие конкретно страны и на какой период ребенку запрещено выезжать.