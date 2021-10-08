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В России готовится новый порядок въезда и выезда из страны

В России готовится новый порядок въезда и выезда из страны

Въезд и выезд из Российской Федерации станут более прозрачными – об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса. Сейчас в МВД готовят документы на этот счет, уточнил министр.

Лавров отметил, что замечания со стороны бизнесменов на этои счет будут переданы в межведомственную группу и учтены – власти России заинтересованы в том, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно. Визовая поддержка должна стать частью инвестиционной привлекательности.

По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет.

Как сообщал Ruposters, ранее МВД изменило правила выезда детей за рубеж. Теперь в заявлениях о несогласии одного из родителей можно указать, в какие конкретно страны и на какой период ребенку запрещено выезжать.

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По материалам: uposters.ru

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