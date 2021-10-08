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В Северной Осетии 9 октября стартует просветительский проект «Лекториум» для школьников

В Северной Осетии 9 октября стартует просветительский проект «Лекториум» для школьников


В Северной Осетии 9 октября стартует просветительский проект «Лекториум» для школьников на базе центра образования «Эрудит», сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания. 

В рамках проекта старшеклассники и студенты смогут принять участие во встречах с известными людьми Северной Осетии и задать волнующие их вопросы. Они получат возможность узнать их мнение по различным вопросам, также спикеры  поделятся секретами построения успешной карьеры, расскажут о востребованности различных профессий в современном мире, о том, как справляться с профессиональными вызовами и почему не надо бояться пробовать себя в различных областях.

Проект носит просветительский и профориентационный характер.

# Общество
По материалам: edu.ru

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