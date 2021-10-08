Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Женский гороскоп — лучший помощник для прекрасного пола в вопросах планирования на ближайшую неделю. Советы астрологов помогут правильно составить список дел на эти семь дней, а также дадут ответы на вопрос о том, где найти удачу.

Мощный поток энергии Сатурна, который избавится от ретроградного движения 11 числа, позволит женщинам стать сильнее. Эта большая планета в самом начале своего правильного движения поможет прекрасному полу решить множество проблем, связанных с домом, семьей и работой. Главное не унывать и не думать, что все предрешено заранее.

Женщина-Овен

У представительниц этого Знака могут обостриться проблемы в отношениях с любимым мужчиной. Проблема будет в рутине, которая убивает страсть и романтику. Если в сердце прекрасных Овнов страсти достаточно, то разжечь ее в сердце спутника им помогут три простых обряда. В общении с детьми и родственниками вернется интерес, искренность. Эта неделя идеально подходит для того, чтобы заниматься спортом, йогой.

Женщина-Телец

Женщинам данного Знака стоит заняться уборкой дома, чтобы встретить Сатурн в чистоте. Стоит также провести один из четырех простых обрядов по очищению энергетики дома. В таком случае ссоры и конфликты сменятся гармонией. Если какой-нибудь мужчина долго и упорно пытается добиться внимания прекрасных Тельцов, им стоит поддаться этому любовному искушению. Настало время для романтики и общения, начала отношений.

Женщина-Близнецы

Положение планет сулит женщинам этого Знака благоприятные изменения во всех сферах. О приближении перемен скажут пять сигналов Вселенной. Нужно следить за ними, чтобы точно понимать, что ожидает в ближайшем будущем. У многих Близнецов прекрасного пола получится разобраться со своими внутренними проблемами. Также звезды помогут принимать важные бизнес-решения и делать верный выбор в работе и делах.

Женщина-Рак

Женщинам этого Знака астрологи советуют быть предельно осторожными, обращая внимание на то, что они говорят. Если они не хотят сломать себе судьбу, то им не стоит произносить четыре опасные фразы. Неделя под влиянием активного Сатурна принесет женщинам-Ракам вдохновение. Его вспышки вызовут желание поделиться своей энергией и мотивацией со всеми, но не нужно упорствовать с теми, от кого не будет никакого отклика.

Женщина-Лев

Астрологи советуют искать единомышленников, ведь именно их поддержка подарит мощный положительный импульс и в будущем принесет плоды в бизнесе и работе. Словом, женщинам этого Знака стоит отвечать взаимностью и без лишних разговоров поддерживать инициативы окружающих людей в общении. Ну а чтобы каждый день был максимально удачным, эксперты советуют начинать его правильно, следуя советам по Знаку Зодиака.

Женщина-Дева

Сатурн поможет прекрасным Девам избавиться от душевных травм и начать новую жизнь. Для достижения душевного равновесия можно воспользоваться рунической медитацией либо просто побыть в уединении. Активное общение сейчас не принесет этим женщинам много позитива. Скорее, будет наоборот — люди захотят выплеснуть на них свои проблемы и получить взамен сочувствие. Лучше не тратить на это свои силы.

Женщина-Весы

У женщин этого Знака могут быть довольно сложные выходные. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как можно зарядить себя удачей на весь день. В субботу и воскресенье это будет очень важно. В начале же недели все и так окажется во власти созидательной энергии планет, поэтому Весам можно смело заниматься любыми женскими делами. Полезным будет общение с подругами. Стоит прислушиваться к их мудрым советам.

Женщина-Скорпион

Женщинам этого Знака астрологи советуют сфокусироваться на деловой сфере и на работе. Тем, кто нашел новую работу и еще не успел влиться в коллектив, стоит проверять деловую совместимость с коллегами, чтобы понять, с кем стоит быть ближе, а от кого лучше держаться подальше. Настало время обозначить главные цели, включить интуицию, найти нужные решения. Прекрасные Скорпионы сейчас на коне.

Женщина-Стрелец

Есть как минимум шесть главных причин, по которым мы притягиваем к себе неудачи. Стрельцам стоит проработать каждую из них, ведь это идеальное время для самоанализа. Настало время разобраться с текущими проблемами. Согласно гороскопу женщины-Стрельцы будут способны взять под контроль свою жизнь, поэтому не стоит терять время на меланхолию и бесконечные сомнения в себе. Нужно действовать, пока есть силы.

Женщина-Козерог

Женщин этого Знака ждет масса новых дел, задач и забот. Чтобы все успевать, им стоит воспользоваться специальными практиками и обрядами. Если в последнее время все валилось из рук, то на этой неделе есть шанс положить конец черной полосе. Звезды и планеты запускают программу новой жизни. В середине месяца прекрасным Козерогам можно начинать что-то новое. Особую пользу принесут разговоры с близкими по душам.

Женщина-Водолей

Этим женщинам астрологи советуют избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости. Особенно это касается финансовой сферы жизни. Чтобы преуспеть в бизнесе и работе, им стоит воспользоваться пятью упражнениями, которые помогут разбогатеть. Также важно освобождать свой внутренний мир от энергетического мусора в виде негативных программ, обид и сожалений. Водолеям стоит наполнить его чем-то прекрасным.

Женщина-Рыбы

Рыбам астрологи советуют сфокусироваться на работе. Простая медитация-фокусировка поможет обрести мотивацию и победить лень, прокрастинацию. Для этих женщин неделя станет временем роста, когда важно сформировать планы на вторую половину осени и закладывать основу будущих побед. В любви Рыб ждет немало сюрпризов, особенно в начале недели: знакомства, приятные встречи, приятные перемены в отношениях.