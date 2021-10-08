Жуков рассказал, кого пригласили на первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва

18:25 Автор: Ольга Шульга

В Госдуме утвердили список приглашенных на первое пленарное заседание палаты и уже направили соответствующие письма. В частности, приглашения направлены Президенту Владимиру Путину, главе Правительства Михаилу Мишустину, министрам и главе ЦИК Элле Памфиловой, рассказал в интервью «Парламентской газете» первый зампредседателя Госдумы VII созыва, руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва Александр Жуков.

«Список, в общем-то, достаточно традиционный. Конечно же, приглашены президент, премьер, в списке есть и руководители федеральных органов исполнительной власти, министр юстиции, естественно, Центризбирком — Элла Памфилова, ректоры ведущих университетов», — рассказал Александр Жуков.





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Кроме того, по словам депутата, на первое пленарное заседание приглашены представители делового сообщества: Александр Шохин, Александр Калинин, Алексей Репик, представитель профсоюзов Михаил Шмаков, представители региональных заксобраний, которые входят в президиум Совета законодателей.

«Всего 47 человек», — уточнил он.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли 17-19 сентября. На 12 октября указом президента Владимира Путина назначено первое пленарное заседание палаты.

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