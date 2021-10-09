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"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав "жиробасами"

"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав "жиробасами"

"Альфа-Банк" в рекламе Youtube-шоу о похудании "Весогонка" использовал по отношению к людям с лишним весом определение "жиробас" — так по итогам соревнования предлагается именовать проигравшего.

По условиям герои шоу Тамби Масаев и Илья Макаров поспорили, кто быстрее избавится от лишнего веса. Они получили от "Альфа-Банка" кредитные карты с лимитом 500 тыс. рублей, спонсор также оплачивает услуги диетологов, психологов и спортивных тренеров для участников пари.

"Тот, кто скинет больше килограммов за полтора месяца, получит 1 млн рублей от "Альфа-Банка". А проигравший — пожизненное клеймо "жиробас", — говорится в публикации пресс-службы банка.

В "Альфа-Банке" назвали случившееся ошибкой сотрудника. Рекламная публикация была удалена.

"Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем", — сообщили в банке радиостанции "Говорит Москва".

Весной с "Альфа-Банком" произошла еще одна громкая история. Организация заявила о приеме на работу рэпера Моргенштерна, однако затем им пришлось откреститься от музыканта после возбуждения против него уголовного дела о пропаганде наркотиков.

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По материалам: uposters.ru

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