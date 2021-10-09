Белоусов: инфляция в России к концу года не превысит 7%

00:49 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что инфляция в России по итогам года не превысит 6,5-7 процентов. Его слова в пятницу передает ТАСС.

«Моя оценка сейчас, на сегодняшний день — в районе 6,5-7 процентов, где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы», — сказал политик, пояснив, что динамику на предстоящие месяцы сложно прогнозировать из-за аномальной траектории цен.

«Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания. Думаю, что они сейчас выправятся», — сказал Белоусов.

Ранее в пятницу Министерство экономического развития в своем прогнозе социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы не исключило роста цен на непродовольственные товары к концу года на 7,2 процента, продовольственных товаров (без учёта овощей и фруктов) — на 6,6 процента.

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В сентябре министр экономического развития Максим Решетников сообщил о рисках роста инфляции по итогам 2021 года выше заложенных в прогноз социально-экономического развития 6 процентов.

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