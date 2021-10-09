Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белоусов: инфляция в России к концу года не превысит 7%

Белоусов: инфляция в России к концу года не превысит 7%

00:49  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что инфляция в России по итогам года не превысит 6,5-7 процентов. Его слова в пятницу передает ТАСС.

«Моя оценка сейчас, на сегодняшний день — в районе 6,5-7 процентов, где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы», — сказал политик, пояснив, что динамику на предстоящие месяцы сложно прогнозировать из-за аномальной траектории цен.

«Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания. Думаю, что они сейчас выправятся», — сказал Белоусов.

Ранее в пятницу Министерство экономического развития в своем прогнозе социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы не исключило роста цен на непродовольственные товары к концу года на 7,2 процента, продовольственных товаров (без учёта овощей и фруктов) — на 6,6 процента. 

Помидоры в России за неделю подорожали более чем на 10%


В сентябре министр экономического развития Максим Решетников сообщил о рисках роста инфляции по итогам 2021 года выше заложенных в прогноз социально-экономического развития 6 процентов.



#цены #продукты


556
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у россиянина
Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у
Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года
Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года
СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет министром экономики Свердловской области
СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне
Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и выделит ему 2 млн рублей
Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и
Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским: "Работать с ним легче, чем жить"
Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским:
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз “гомосексуальность”
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ в Южно-Китайском море
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ

Топ на сегодня

Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма "Не время умирать" в Москве
Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на
Ирина Шейк вернулась к материнским обязанностям после недель моды: свежие фото модели с дочерью Леей
Ирина Шейк вернулась к материнским обязанностям после недель моды:
Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию и функциональную грамотность
Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию
22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни
22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими

Еще по теме

Первый вице-премьер Белоусов сделал прогноз годовой инфляции
Минфин РФ ждет рекордно низкой инфляции в 16 году и верит в 4% в 17-м
Минэкономразвития видит инфляцию в РФ в 17 году выше цели ЦБР в 4%
Улюкаев пообещал повысить пенсии на уровень инфляции в 2017 году