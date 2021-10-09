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Битва образов: лучшее за неделю — от Екатерины Варнавы до Беллы Хадид и Елизаветы Песковой

Битва образов: лучшее за неделю — от Екатерины Варнавы до Беллы Хадид и Елизаветы Песковой

Недели моды закончились, но не оскудеет инстаграм модными образами! Наши герои, не ленясь, снова показывали, что интересного они нашли в своих гардеробах, ну а теперь наша очередь обсудить все это.

Начнем с проводов модного марафона в Париже. Знаменитости отсидели свое в первом ряду, допили шампанское на последних вечеринках и нашли время опубликовать все, что еще оставалось в галерее телефона. Выделяется, конечно, образ Елены Перминовой, ведь, глядя на него, можно подумать, что за специальным эпизодом "Симпсонов" для Balenciaga готовится и экстренный выпуск "Губки Боба". По крайней мере, квадратные штаны уже есть.


Тина Кунаки в Mugler
Елена Перминова в Miu Miu
Джорджия Мэй Джаггер в Vivienne Westwood


Алеся Кафельникова

Впрочем, не только вихрь недель моды может закружить так, что получится latergram. Елизавета Пескова так хорошо погуляла на "императорской" свадьбе в Санкт-Петербурге, что только сейчас нашла время рассказать, как все было. А было так.

Сложно объяснить, как после гала-ужина в Этнографическом музее мы с некоторыми гостями свадьбы в бальных платьях и фраках оказались в техно-клубе, а потом в три часа ночи на улице с ковбоями,

— написала Елизавета в инстаграме.

Да это же готовый сюжет для нового кабаре-шоу,

— как бы кричит ей в ответ Екатерина Варнава.


Елизавета Пескова в Edem


Екатерина Варнава

Душа у Ким Кардашьян и Беллы Хадид, которая Неделю моды в Париже пропустила, тоже, кажется, требует праздника. Звезды облачились в блестящие сетки и цепочки. Правда, с легинсами, с которыми она уже просто будто срослась, Ким тоже не расстается. Ее примеру следует и младшая сестра Кайли Дженнер, но явно помнит о школьном правиле не списывать слово в слово. Поэтому у нее не Balenciaga, а Richard Quinn. Но все равно похоже.


Ким Кардашьян в Balenciaga
Белла Хадид
Кайли Дженнер в Richard Quinn

Звание самых ярких женщин недели явно делят Виктория Шелягова и Донателла Версаче. Вот только Донателла еще и сделала ставку на самый модный цвет будущего сезона — оранжевый.


Виктория Шелягова в Dolce & Gabbana
Донателла Версаче в Versace

Молодое поколение тоже времени даром не теряет и тоже в курсе трендов будущей весны. Тренироваться его представители начинают уже сейчас. И, как показывает их опыт, цвет отлично вписывается в самый разный стиль.


Дора
Диана Манасир

Ну а у последних героинь нашей подборки тоже есть модный совет — комбинировать однотонные вещи с принтами. А Кристина Романова еще успевает и поучаствовать в челлендже "Затми Викторию Бекхэм".


Дина Немцова в 2mood
Кристина Романова в жакете Mugler и брюках Chalotte Knowles 


Надежда Мейхер

Лучший образ недели из инстаграма


Тина КунакиЕлена ПерминоваДжорджия Мэй ДжаггерАлеся КафельниковаЕлизавета ПесковаЕкатерина ВарнаваКим Кардашьян в BalenciagaБелла ХадидКайли ДженнерВиктория ШеляговаДонателла ВерсачеДораДиана МанасирДина НемцоваКристина РомановаНадежда Мейхер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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