Битва образов: лучшее за неделю — от Екатерины Варнавы до Беллы Хадид и Елизаветы Песковой
Недели моды закончились, но не оскудеет инстаграм модными образами! Наши герои, не ленясь, снова показывали, что интересного они нашли в своих гардеробах, ну а теперь наша очередь обсудить все это.
Начнем с проводов модного марафона в Париже. Знаменитости отсидели свое в первом ряду, допили шампанское на последних вечеринках и нашли время опубликовать все, что еще оставалось в галерее телефона. Выделяется, конечно, образ Елены Перминовой, ведь, глядя на него, можно подумать, что за специальным эпизодом "Симпсонов" для Balenciaga готовится и экстренный выпуск "Губки Боба". По крайней мере, квадратные штаны уже есть.
Впрочем, не только вихрь недель моды может закружить так, что получится latergram. Елизавета Пескова так хорошо погуляла на "императорской" свадьбе в Санкт-Петербурге, что только сейчас нашла время рассказать, как все было. А было так.
Сложно объяснить, как после гала-ужина в Этнографическом музее мы с некоторыми гостями свадьбы в бальных платьях и фраках оказались в техно-клубе, а потом в три часа ночи на улице с ковбоями,
— написала Елизавета в инстаграме.
Да это же готовый сюжет для нового кабаре-шоу,
— как бы кричит ей в ответ Екатерина Варнава.
Душа у Ким Кардашьян и Беллы Хадид, которая Неделю моды в Париже пропустила, тоже, кажется, требует праздника. Звезды облачились в блестящие сетки и цепочки. Правда, с легинсами, с которыми она уже просто будто срослась, Ким тоже не расстается. Ее примеру следует и младшая сестра Кайли Дженнер, но явно помнит о школьном правиле не списывать слово в слово. Поэтому у нее не Balenciaga, а Richard Quinn. Но все равно похоже.
Звание самых ярких женщин недели явно делят Виктория Шелягова и Донателла Версаче. Вот только Донателла еще и сделала ставку на самый модный цвет будущего сезона — оранжевый.
Молодое поколение тоже времени даром не теряет и тоже в курсе трендов будущей весны. Тренироваться его представители начинают уже сейчас. И, как показывает их опыт, цвет отлично вписывается в самый разный стиль.
Ну а у последних героинь нашей подборки тоже есть модный совет — комбинировать однотонные вещи с принтами. А Кристина Романова еще успевает и поучаствовать в челлендже "Затми Викторию Бекхэм".
Лучший образ недели из инстаграма
Тина КунакиЕлена ПерминоваДжорджия Мэй ДжаггерАлеся КафельниковаЕлизавета ПесковаЕкатерина ВарнаваКим Кардашьян в BalenciagaБелла ХадидКайли ДженнерВиктория ШеляговаДонателла ВерсачеДораДиана МанасирДина НемцоваКристина РомановаНадежда Мейхер