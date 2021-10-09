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ЦБ планирует ужесточить переводы с карты на карту

ЦБ планирует ужесточить переводы с карты на карту

ЦБ планирует начать борьбу с нелегальными переводами с карты на карту и ужесточить контроль над ними. Сейчас эксперты лишь опрашивают рынок, но в неофициальных беседах рекомендуют сократить объем таких платежей.

До 18 октября участникам платежного рынка предложено предоставить регулятору данные по выявлению ими дропперских операций. В частности, требуется указать ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объем переводов с использованием карты одним плательщиком и перечислить способы выявления дропперов. Также ЦБ запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и информацию о сумме комиссий по таким действиям.

Представители регулятора заявили, что хотят улучшить систему и не стремятся уменьшить объемы подобных транзакций. Однако некоторым участникам финрынка пришлось отказаться от предоставления данной услуги. Например, РНКО "Платежный центр" отменит возможность перевода с карты на карту на всех интернет-страницах, так как банк не может объективно оценить легализационные риски конкретной операции.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, мошенники активно используют переводы. ЦБ проще контролировать движение денег через Систему быстрых платежей (СБП), у него имеется информация о номере телефона и устройстве клиента, и в случае нарушения можно полностью заблокировать аккаунт в СБП, а не один только "пластик".

Ранее Ruposters писал, что Центробанк предупредил о мошеннической схеме с обменом старых купюр.

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По материалам: uposters.ru

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