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Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

Количество жителей Оренбургской области, скончавшихся после употребления суррогатного алкоголя, выросло до 26, передает РИА Новости со ссылкой на данные регионального минздрава.

Накануне сообщалось о 17 жертвах. С того момента умерли еще несколько человек, которые были госпитализированы с отравлением.

"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме", - приводит агентства заявление представителя ведомства.

Как писал Ruposters, правоохранительные органы уже обнаружили производство и точку сбыта суррогатного алкоголя. Задержаны несколько человек, изъяты сотни литров спиртосодержащей жидкости, больше тысячи бутылок, как пустых, так и наполненных контрафактным спиртным и готовых к реализации. Возбуждено 5 уголовных дел, они объединены в одно производство.

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По материалам: uposters.ru

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