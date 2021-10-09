Чтобы получить визу, афганцы выстраиваются в огромные очереди у посольства Ирана

18:00 Автор: Кристина Стащенко

Источник: ТАСС

Ежедневно у здания посольства Ирана в Кабуле выстраиваются огромные очереди из афганцев, которые хотят подать заявки на транзитную визу в исламскую республику. Об этом сообщает ТАСС.

После захвата власти в Афганистане представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан», афганцы, у которых есть вид на жительство или визы других стран, подавали заявки через сайт диппредставительства. Тем не менее теперь, по информации посольства, «подача документов на сайте временно приостановлена из-за большого наплыва, которую система не выдерживает».

Сейчас существует два способа добраться до Ирана: чартерным рейсом, стоимость билета на который составляет 250-320 долларов, или автобусом. В последнем случае поездка обойдется в 60-80 долларов. Также частные автовладельцы подвозят афганцев до приграничного пункта Ислам-Кала в провинции Герат, после чего людям приходится пересекать границу пешком. На другой стороне они могут поездом или автобусом добраться до иранского Тайбада.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как американский президент Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в республике. В середине августа боевики запрещённой в России террористической организации «Талибан» без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Куда дальше пойдёт Афганистан во главе с талибами и стоит ли ждать от исламистов у власти внешней агрессии в отношении стран — союзниц России, выясняла «Парламентская газета».

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