Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Единую систему учёта рекламы создадут в России

Единую систему учёта рекламы создадут в России

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Радиочастотная служба будет создавать прототип единой информационной системы учёта оборота рекламы в Интернете. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 9 октября.

Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) предоставит интернет-площадкам возможность контролировать показы коммерческой информации в рамках кампаний, а рекламодатели будут понимать, сколько они потратили на распространение рекламы на каждой интернет-площадке и что от этого получили.

Систему введёт Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Он создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных — порядок её создания и условия отбора определит правительство России.

Законы, вступающие в силу с 9 октября


Новым постановлением на радиочастотную службу возложены полномочия по созданию прототипа единой информационной системы учёта оборота рекламы в Интернете. Также предусмотрено, что выполнение этой функции радиочастотной службой в 2021 году подлежит субсидированию из федерального бюджета.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#интернет


536
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у россиянина
Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у
Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года
Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года
СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет министром экономики Свердловской области
СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне
Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне
Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и выделит ему 2 млн рублей
Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и
Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским: "Работать с ним легче, чем жить"
Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским:
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз “гомосексуальность”
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ в Южно-Китайском море
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ

Топ на сегодня

Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на премьере фильма "Не время умирать" в Москве
Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Варвара Шмыкова и другие на
Ирина Шейк вернулась к материнским обязанностям после недель моды: свежие фото модели с дочерью Леей
Ирина Шейк вернулась к материнским обязанностям после недель моды:
Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию и функциональную грамотность
Учёные Омского педуниверситета исследуют коммуникативную компетенцию
22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни
22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими
Украинцы объяснили свое "превосходство" над русскими

Еще по теме

Данные о зерновой продукции соберут в единую информационную систему
Росатом создаст инфосистему учета особо опасных отходов
В России создадут централизованную систему учёта преступлений
«Ведомости»: чиновники обсуждают введение госучета просмотров контента в интернете