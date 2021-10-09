Единую систему учёта рекламы создадут в России

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Радиочастотная служба будет создавать прототип единой информационной системы учёта оборота рекламы в Интернете. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 9 октября.

Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) предоставит интернет-площадкам возможность контролировать показы коммерческой информации в рамках кампаний, а рекламодатели будут понимать, сколько они потратили на распространение рекламы на каждой интернет-площадке и что от этого получили.

Систему введёт Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Он создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных — порядок её создания и условия отбора определит правительство России.

Законы, вступающие в силу с 9 октября

Новым постановлением на радиочастотную службу возложены полномочия по созданию прототипа единой информационной системы учёта оборота рекламы в Интернете. Также предусмотрено, что выполнение этой функции радиочастотной службой в 2021 году подлежит субсидированию из федерального бюджета.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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