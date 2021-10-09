ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса

Вадим Карасев

Еврокомиссия задумалась о возможности совместных закупок и хранения газа странами Евросоюза, пишет агентство Bloomberg. Такой шаг должен позволить Европе избежать усугубления энергетического кризиса в зимний период.

В ЕК уверены, что объединение государств-участников ЕС в вопросе обеспечения природным газом увеличит продуктивность переговоров с поставщиками. План ведомства также предполагает снижение налогов, введение прямой поддержки наиболее уязвимых слоев населения и поддержки компаний со стороны правительств.

По расчетам Еврокомиссии, реализация плана позволит снизить цены на энергоносители к апрелю 2022 года, хотя они и останутся выше средних уровней прошлых лет. ЕС также хочет поощрять страны блока активнее переходить на возобновляемые источники энергии — именно развитие "зеленой" энергетики в Еврокомиссии считают лучшей страховкой от повторения потрясений в сфере энергетики.

Европейские лидеры обсудят текущую ситуацию и план выхода из нее на встрече в Брюсселе 21-22 октября.

Как писал Ruposters, ранее в Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ.