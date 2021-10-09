Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Без денежной удачи не будет ни хорошего настроения, ни поводов радоваться. Астрологи рассказали, какой будет предстоящая неделя для каждого из Знаков Зодиака в сфере финансов и в работе.

Несмотря на то, что эта неделя является благоприятной и на ней нет ни одного опасного дня, вам все равно стоит опасаться неприятных людей, врагов и недоброжелателей. Они активизируются, оказывая на вас негативное влияние, потому что почувствуют запах удачи и денег. Ранее мы рассказывали о том, как снять негативное влияние и в каких ситуациях это наиболее актуально.

Овен

Как бы странно это ни звучало, но Овнам для достижения финансовой удачи необходимо преуспеть и в других сферах тоже. Это повысит мотивацию и укрепит их веру в себя. Цифровые заговоры на любовь, удачу и деньги подарят людям этого Знака новые возможности. Интересное знакомство может принести Овнам новые идеи. Чтобы деньги текли к ним в руки, нужно сохранять рациональный подход в любом деле. Астрологи настоятельно рекомендуют не рисковать и тщательно планировать каждый свой шаг. Это очень важно.

Телец

У Тельцов может начать буксовать их рабочий процесс. Работа будет выполняться легко, но денег за труды Тельцы могут получать чуть меньше ожидаемого количества. Чтобы восстановить справедливость, им стоит воспользоваться словами-паролями для привлечения денег. Это будет очень полезным для тех, кто занимается привлечением клиентов, продажами. Уже в самом начале недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов дома и на рабочем месте. Это значит, что Тельцы смогут меньше времени уделять негативным эмоциям.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов возможны непредвиденные траты. Заговор на покупку поможет не потратить деньги зря. Сатурн, избавившийся от ретроградности, поможет правильно вкладывать финансы, принимать решения на работе и в бизнесе. Разум Близнецов будет чистым и сильным. Очень повезет представителям профессий, подразумевающих управление людьми. Близнецы-лидеры окажутся на волне успеха. Подчиненные будут чаще к ним прислушиваться, проникнутся уважением и постараются сделать все возможное, чтобы никого не подвести.

Рак

У Раков ожидается удачная финансовая неделя, но энергии может не хватать на решение абсолютно всех задач. В такие периоды полезнее всего для удачи и энергетики просто отдохнуть. Если Раки почувствуют усталость, им стоит на время абстрагироваться от работы. Также астрологи отмечают, что на этой неделе очень полезно будет заняться информационной защитой — сменить пароли, удалить спам, проверить компьютер на вирусы. На выходных полезной будет небольшая перезагрузка сознания — нужно будет сменить обстановку.

Лев

Львам астрологи советуют следовать законам богатства, причем не только на этой неделе, а вообще в целом. Настало время взять на вооружение новые правила и изменить ход истории. Львы смогут заработать много денег, открыть новый бизнес или родить какую-то новую идею. Самое главное — действовать без спешки. На этой неделе звезды и планеты не любят хаос. Нужно быть последовательными и осторожными. На первый план выйдет работа, но это не значит, что нужно забывать о семье и любимом человеке. Можно потратиться им на подарки и сюрпризы.

Дева

Девам стоит научиться считывать энергию другого человека. В этом им помогут четыре простых совета. Этот навык крайне важен сейчас, потому что многие будут притворяться теми, кем на самом деле не являются. Финансовая и деловая экспансия должны протекать осторожно. В подобных делах лучше полагаться на себя самих. Звезды и планеты подарят Девам удачу, но не стоит подходить к решению проблем слишком легкомысленно. Спешка может стать причиной появления новых проблем. Астрологи советуют не торопиться с принятием решений.

Весы

У Весов будет очень много финансовой удачи на этой неделе. Для того, чтобы реализовать свой потенциал по максимуму, им следует воспользоваться методами ускорения мышления. Чтобы заработать больше денег, придется быстро думать, принимать решения, находить нестандартные лазейки. Звезды ждут от Весов хладнокровия, вдумчивости и проявления характера. Они смогут разбогатеть или найти новый источник дохода. Им повезет в творчестве, в тяжелой интеллектуальной и физической работе. Можно также отправляться в командировку.

Скорпион

У Скорпионов есть возможность заработать, но для этого нужно определиться с целями. Астрологи отмечают, что очень важно спланировать дела на эту неделю заранее. Также нужно настроиться на успех духовно. В этом Скорпионам поможет медитация «денежный поток». Это лучшее время для того, чтобы сменить курс, либо попробовать новый подход к решению привычных задач. Также на финансовом успехе положительно скажется получение новых знаний. Если захочется потратить часть денег на себя, лучше сделать это в начале недели.

Стрелец

Стрельцы относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. На этой неделе финансы могут сами плыть к ним в руки. Наиболее актуальным это будет для тех, кто любит свою работу и максимально мотивирован. Астрологи советуют направить вектор мыслей в сторону финансов и работы. Стрельцам стоит обходить стороной другие проблемы и неурядицы. Это идеальное время для торговли, обмена валюты, вложения средств в бизнес и в хобби. Те силы и деньги, которые будут вложены сейчас, вернутся сторицей в обозримом будущем.

Козерог

Чтобы денежный поток не прерывался, Козерогам стоит заняться урегулирование разногласий на работе и в бизнесе. Если начать тратить время на склоки и ссоры, его может не хватить на все остальное. Также астрологи советуют Козерогам ознакомиться с мудрыми законами процветания, которые помогут иначе взглянуть на процесс привлечения денег. Это поможет им в разработке и продвижении новых идей, в осознании своего места в этом мире. Сатурн больше не ретроградный, поэтому любое давление со стороны не сможет сломить волю этих людей.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут ощущать небольшой дефицит энергии, но только по утрам. Правильное начало дня будет сулить им только все самое лучшее. Эффективный утренний ритуал поможет поднять настроение и повысить работоспособность. Всем, кто работает с клиентами и занят в продажах, астрологи советуют проявлять искренность и открытость в общении с людьми. Заработать деньги обманом вполне реально, но в будущем карма возьмет свое. На этой неделе Водолеям нужно стремиться к максимально ответстенному выполнению обязанностей.

Рыбы

Начать неделю Рыбам стоит с уборки по методу Мари Кондо. Сатурн очень хочет, чтобы Рыбы сменили обстановку и сделали свой дом лучше. Также полезно будет навести порядок и на рабочем месте. Все это в совокупности даст огромный прирост финансовой удачи и производительности. Также на этой неделе можно смело совершать дорогостоящие покупки, тратить деньги на себя. Звезды наделят Рыб сильной интуицией, а также лишат их страхов и неуверенности, что в финансовой сфере немаловажно.