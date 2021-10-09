Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Новая неделя может принести нам как проблемы, так и много удачи. Астрологи рассказали, что нас ждет в период с 11 по 17 число и дали много важных советов представителям каждого из Знаков Зодиака.

Важно отметить, что на этой неделе не будет очень неблагоприятных дней, но зато произойдет одно важное позитивное событие — избавление от ретроградности Сатурна в понедельник 11 октября. Неделя пройдет под эгидой этого события, поэтому многим из нас удастся исправить судьбу и вернуть жизнь в прежнее русло.

Овен

На этой неделе Овнам удастся улучшить отношения с родственниками. Сатурн поможет поскорее забыть обо всех неурядицах и проблемах. Чтобы ускорить этот процесс, астрологи советуют воспользоваться специальными шепотками, обрядами и талисманами. В целом эту неделю Овнам лучше проводить рядом с теми, кто им дорог. Длительное уединение не пойдет им на пользу. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок. Нужно фокусироваться только на позитивных изменениях, даже если будет происходить что-то не самое приятное.

Телец

Планеты и звезды сильно изменят жизнь Тельцов, причем преимущественно в лучшую сторону. Да, на пути им будут встречаться странные и заносчивые люди, но негативные эмоции всегда можно превратить в положительную энергию. В любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Умение находить эту каплю как раз и является главным отличием позитивных и успешных людей от тех, кто постоянно терпит неудачи. Также эта неделя прекрасно подходит для смены обстановки. Настало время отправляться в путешествия, делать ремонт и переставлять мебель в доме.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет очень много удачи и новых возможностей, но периодически эти люди могут испытывать недостаток энергии. Чтобы этого не происходило, стоит опасаться семи повседневных действий, лишающих нас сил. Это хорошее время для финансовых вложений и дорогостоящих покупок, но лучше не забывать об осторожности. Также астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не менять приоритеты. В эти семь дней представители данного Знака смогут достичь поставленных ранее задач. Не нужно бояться преград.

Рак

Раков ожидает динамичная неделя с большими изменениями во многих сферах. Не исключено, что эти люди начнут сильно уставать. Чтобы быстрее восстановить свои силы на выходных, астрологи рекомендуют ознакомиться с тем, как правильно отдыхать. В конце недели Раков ждут внеплановые изменения в сфере любви. Возможно, вторая половинка изменит свое решение по одному из спорных вопросов в отношениях. Одиноким Ракам удастся найти любовь, но лучше делать это в социальных сетях и на сайтах знакомств, чтобы не отвлекаться от дел.

Лев

У Львов наступает очень благоприятное время для духовных поисков и практик. Это идеальный период для того, чтобы научиться медитировать. Велика вероятность того, что люди этого Знака смогут найти духовного наставника, познакомиться с человеком, который откроет глаза на происходящее, поможет обрести новый путь в жизни. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня. Внесение изменений в расписание должно проходить осторожно и вдумчиво. Спонтанности в поведении могут лишить Львов удачи.

Дева

Девам звезды и планеты помогут найти вторую половинку. Они сделают людей этого Знака более обаятельными и харизматичными, наделят их уверенностью и внутренней силой. Многим удастся познакомиться с новыми людьми. При выборе человека, с которым можно строить отношения, астрологи советуют пользоваться так называемым квадратом Пифагора. Он поможет довольно точно определить совместимость с другим человеком. Девам на этой неделе стоит стремиться и к финансовым победам. Скорее всего, им удастся повысить свои доходы.

Весы

Очень часто бывает так, что некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. У Весов на этой неделе случайностей не ожидается. Если кто-то будет их раздражать, значит, с этим человеком совершенно точно лучше не строить отношений и не общаться вовсе. Сатурн напоминает, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Если хочется изменить что-то, нужно просто начать действовать в этом направлении. Дальше дела пойдут как по накатанной. Весам нужна толика смелости и расчетливости. Это их время, их черед брать свое.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе ночные светила помогут в укреплении их энергетики. Мантра для очищения чакр поможет ускорить данный процесс и настроить на нужную волну. Люди данного Знака почувствуют прилив бодрости, сил и удачи. Их ожидает крайне плодотворный период, в который удастся преуспеть как в делах и работе, так и в любви. Что касается финансовых дел, то можно смело заниматься вложением средств в акции, обменом валюты. Также сейчас полезно заниматься спортом, решать проблемы со здоровьем, совершать крупные покупки.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее в пятницу. Для них это будет неблагоприятный день. Все то, чего они смогут достичь за неделю, может запросто испариться. Именно поэтому в конце недели им лучше пользоваться сильными оберегами от всех проблем. Начало недели же будет очень плодотворным и светлым. Стрельцы получат мощный заряд мотивации. Больше всего везти будет представителям творческих профессий, а также тем, кто постоянно находится за рулем. Выходные астрологи советуют провести дома, с рядом близкими людьми.

Козерог

У Козерогов ожидается медленный прирост удачи. Сатурн действует на этих людей плавно, умеренно. Если в понедельник нужно будет много рисковать, астрологи советуют пользоваться украшениями, приносящими удачу. Также полезно будет пользоваться помощью близких людей. Можно смело просить их о поддержке. Сатурну это понравится, ведь неделя с 11 по 17 октября не про успехи и падения, а про умение работать в команде и про общение с людьми. Козерогам улыбнется удача и в любовной сфере. Им удастся найти вторую половинку либо перенести уже существующие отношения на новый уровень.

Водолей

У Водолеев ожидается много новых знакомств. Если появится ощущение того, что новый человек должен остаться в жизни надолго, лучше заранее узнать его психологический портрет при помощи расклада Таро. Это поможет узнать тонкости характера нового знакомого или знакомой. Общение, романтика и любовь — это, конечно, хорошо, но на работе стоит проявлять максимум самостоятельности. Поговорка «хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам» как раз отлично описывает текущее положение дел. Это благоприятное время для самодостаточных людей.

Рыбы

Рыбам на этой неделе астрологи советуют научиться управлять негативными эмоциями, ведь они могут стать причиной проблем. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как перестать злиться и сохранить энергетику. Сатурн на стороне Рыб, но его сила может обойти людей этого Знака стороной, если те будут слишком часто обижаться и таить злобу на окружающих. Ночные светила поспособствуют скорейшему разрешению конфликтов, если Рыбы не начнут обострять ситуацию. Это идеальное время для поиска компромиссов.