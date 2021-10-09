Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков

Вадим Карасев

Решение Польши построить судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами. Морской путь необходим Варшаве исключительно для быстрой переброски своих танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!" — рассказал политик в беседе с Daily Storm.

По его словам, это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, даже при прохождении через российские территориальные воды.

Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив.

Также политик напомнил, что строительство ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе. Об этом ранее говорила Gazeta Wyborcza — журналисты отмечали не только вероятный вред для польской природы, но и большую выгоду от канала для России, чем для Польши.

Решение о проведении водного пути через Балтийскую косу было принято еще в 2016 году. Евросоюз запретил Варшаве вести работы без одобрения Еврокомиссии, но в 2019 году они все равно начались. Первый этап завершили в июне 2020 года, а полностью закончить строительство планируется в 2022 году.