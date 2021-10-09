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Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков

Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков

Решение Польши построить судоходный транспортный канал через Балтийскую косу никак не связано с экономическими причинами. Морской путь необходим Варшаве исключительно для быстрой переброски своих танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!" — рассказал политик в беседе с Daily Storm.

По его словам, это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, даже при прохождении через российские территориальные воды.

Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив.

Также политик напомнил, что строительство ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе. Об этом ранее говорила Gazeta Wyborcza — журналисты отмечали не только вероятный вред для польской природы, но и большую выгоду от канала для России, чем для Польши.

Решение о проведении водного пути через Балтийскую косу было принято еще в 2016 году. Евросоюз запретил Варшаве вести работы без одобрения Еврокомиссии, но в 2019 году они все равно начались. Первый этап завершили в июне 2020 года, а полностью закончить строительство планируется в 2022 году.

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По материалам: uposters.ru

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